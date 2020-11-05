Суд в Петербурге временно запретил сносить здание НИИ по иску активиста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга временно запретил сносить здание бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института (НИИ) целлюлозно-бумажной промышленности, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно определению суда, суд удовлетворил ходатайство истца о приостановлении действия разрешения на строительство на участке на 2-м Муринском проспекте, где расположено здание НИИ. Документ предполагал, что здание института подлежит сносу. "Суд ходатайство по административному иску удовлетворил и принял меры предварительной защиты в виде приостановления действия разрешения на строительство", - говорится в сообщении.

Тема сноса здания института вызвала общественный резонанс. На этой неделе городские СМИ сообщали, что в Петербурге у здания НИИ прошли акции активистов, которые выступали против его сноса и размещения на этом месте многоэтажного дома. Аналогичная акция также прошла в конце октября.

По данным пресс-службы судов, жительница Петербурга Ярослава Дудникова подала иск к Гостройнадзору города с требованием признать незаконным строительство на участке, где расположено здание института. Также она подала в суд еще один иск к городскому комитету по охране памятников, который отказал во включении здания НИИ в список объектов культурного наследия.

Действие разрешения на строительство, предполагающее демонтаж здания НИИ, приостановлено до вынесения решения суда по данному иску.

Здание Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности построено в Ленинграде в 1955-1957 годах в стиле "сталинского неоклассицизма". В последние годы здание использовалось как бизнес-центр и принадлежало частной компании.