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Собянин стал членом набсовета Курчатовского института

Соответствующий указ подписал Владимир Путин

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин включил в наблюдательный совет Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить членом наблюдательного совета федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" сроком на пять лет Собянина С.С. - мэра Москвы", - говорится в документе.

Этим же указом от должности члена наблюдательного совета освобожден глава "Росгеологии" Сергей Горьков.

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