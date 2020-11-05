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Пандемия COVID-19

Удмуртия дополнительно закупит шесть компьютерных томографов

Оборудование разместят в медицинских учреждениях Сарапула, Ижевска, Можги и Воткинска
Глава республики Удмуртия Александр Бречалов Георгий Поветкин/ТАСС
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Глава республики Удмуртия Александр Бречалов
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Еще шесть компьютерных томографов закупят в Удмуртии до начала 2021 года. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава региона Александр Бречалов.

"Удмуртия планирует закупить еще шесть компьютерных томографов. В Сарапул планируется поставить аппарат в середине декабря, в ГКБ № 9 - в конце года, в ГКБ № 3 и № 7, в Можгу и Воткинск - в начале 2021 года", - сказал Бречалов.

Он отметил, что сейчас в республике работают девять компьютерных томографов, этого количества аппаратов не хватает.

Всего на 5 ноября, по данным республиканского оперштаба, в Удмуртии зарегистрировано 9 659 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 7 682 человека выздоровели, 178 пациентов умерли.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия COVID-19
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