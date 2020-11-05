Дистанционка для школьников в Москве, ошибки в тестах. Главное о коронавирусе за 5 ноября

Пандемия COVID-19

В Архангельской области развернули почти 2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

С 6 ноября также перепрофилируют под инфекционный стационар отделение медицинской реабилитации Первой городской клинической больницы имени Е.Е. Волосевич в Архангельске

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