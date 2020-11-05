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Пандемия COVID-19

Дистанционка для школьников в Москве, ошибки в тестах. Главное о коронавирусе за 5 ноября

© Егор Алеев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 1 712 858 случаев заражения, из них новых — 19 404. За сутки умерли 292 человека, за весь период — 29 509.  
  • МИД РФ просит россиян отложить поездки за рубеж.
  • В Крыму приостановили торжественную регистрацию браков.
  • Тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30–40% случаев, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Причины — неправильное взятие мазков и более поздний этап развития заболевания, поэтому такие ошибки чаще всего встречаются в стационарах (куда попадают пациенты как раз на позднем этапе).
  • Заболевший COVID-19 остается заразным 10–20 дней после появления симптомов, в редких случаях этот срок достигает двух месяцев, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Москва

  • Всего зафиксировано 450 436 случаев заражения, из них новых — 5255.
  • Дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов продлили до 22 ноября.
  • Ситуация в столице снова начала обостряться, количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет, сообщил мэр Сергей Собянин. Жесткие ограничительные меры вводить не планируется.
  • В зданиях правительства Москвы заработала система QR-кодов.

Мир

  • Всего зафиксировано более 48 млн случаев заражения, умерли 1 225 202 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Греции вводится всеобщий карантин.
  • На территориии Англии вступает в силу повторный карантин
  • Власти Парижа объявили об ужесточении противоэпидемических мер. Ограничения затронут некоторое количество мест, в которых продают алкоголь и еду навынос и рядом с которыми наблюдается большое скопление людей.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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