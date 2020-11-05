Дистанционка для школьников в Москве, ошибки в тестах. Главное о коронавирусе за 5 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 1 712 858 случаев заражения, из них новых — 19 404. За сутки умерли 292 человека, за весь период — 29 509.
- МИД РФ просит россиян отложить поездки за рубеж.
- В Крыму приостановили торжественную регистрацию браков.
- Тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат примерно в 30–40% случаев, заявил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. Причины — неправильное взятие мазков и более поздний этап развития заболевания, поэтому такие ошибки чаще всего встречаются в стационарах (куда попадают пациенты как раз на позднем этапе).
- Заболевший COVID-19 остается заразным 10–20 дней после появления симптомов, в редких случаях этот срок достигает двух месяцев, заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Москва
- Всего зафиксировано 450 436 случаев заражения, из них новых — 5255.
- Дистанционное обучение для школьников 6–11-х классов продлили до 22 ноября.
- Ситуация в столице снова начала обостряться, количество выявляемых случаев заражения и госпитализаций растет, сообщил мэр Сергей Собянин. Жесткие ограничительные меры вводить не планируется.
- В зданиях правительства Москвы заработала система QR-кодов.
Мир
- Всего зафиксировано более 48 млн случаев заражения, умерли 1 225 202 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Греции вводится всеобщий карантин.
- На территориии Англии вступает в силу повторный карантин.
- Власти Парижа объявили об ужесточении противоэпидемических мер. Ограничения затронут некоторое количество мест, в которых продают алкоголь и еду навынос и рядом с которыми наблюдается большое скопление людей.