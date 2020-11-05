В Нижнем Новгороде приступили к восстановлению башни Печерского мужского монастыря

ТАСС, 5 ноября. Церемония закладки грамоты в основание Северо-Западной башни Вознесенского Печерского мужского монастыря прошла в четверг в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Нижегородской епархии.

"5 ноября в Нижнем Новгороде состоялась закладка грамоты в основание восстанавливаемой Северо-Западной башни ограды Вознесенского Печерского мужского монастыря", - отмечается в сообщении. Во время церемонии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил закладной камень башни и участка Западной монастырской стены.

Реконструкцию башни проводят в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, празднование которого состоится в 2021 году. По словам митрополита, воссоздание ограды является важным шагом в формировании архитектурного ансамбля монастыря. Новые стены возводятся на историческом фундаменте из бутового камня и кирпичной кладки.

Вознесенский Печерский мужской монастырь основан в XIV веке святителем Дионисием Суздальским, является одной из древнейших обителей Нижегородской области. В 1765 году деревянная ограда монастыря была заменена каменной. В советское время башни и монастырская ограда были разобраны на кирпичи, работы по их восстановлению начались в 2017 году.

В 2019 году восстановлены Южная стена и Юго-Западная башня, в 2020 году - Северная стена обители. Северо-Западная башня монастырской ограды является последней из восстанавливаемых, ее внешний облик возрождают по архивным фотографиям и рисункам конца XIX - начала XX вв.