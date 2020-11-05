СМИ: трех человек задержали в рамках расследования о несанкционированной акции в Дижоне

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала трех человек, которые подозреваются в причастности к проведению несанкционированной протурецкой акции во французском Дижоне. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

По его данным, задержанные, в частности, подозреваются в "организации несанкционированной манифестации" и "насилии в адрес правоохранительных органов".

Как напоминает телеканал, около 60 демонстрантов провели акцию в центре Дижона 29 октября. Ее участники размахивали турецкими флагами и кричали "Аллах акбар". Манифестанты были разогнаны полицией.

Телеканал уточняет, что несанкционированная акция состоялась вскоре после стычки протурецких активистов с представителями армянской диаспоры возле Лиона. Национальность задержанных не сообщается, все они были помещены под стражу.

Ранее стало известно, что Совет министров Франции запретил деятельность группировки радикальных турецких националистов "Серые волки" на территории республики.