В одной из областей Дании введут ограничения после выявления у норок коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 5 ноября. /ТАСС/. Жители региона Северная Ютландия в Дании в течение ближайших четырех недель должны по мере возможности не покидать пределы своих коммун, сообщила глава муниципалитета Фредриксхавн Биргит Хансен после встречи с министром здравоохранения страны Магнусом Хёйнике и министром торговли и промышленности королевства Симоном Коллерупом. Речь идет о семи североютландских коммунах, где есть зверофермы, занимающиеся разведением норок, среди которых наблюдается активное распространение коронавируса, сообщило в четверг агентство Ritzaus Bureau .

Кроме ограничения передвижения граждан, власти закрывают бары, кафе и рестораны, а также ограничивают проведение культурных и спортивных мероприятий.

"В первую очередь речь идет о мобильности и свободе передвижения через границы между коммунами. Мы пока не знаем, как именно это будет осуществляться. Например, можно ли будет пересекать коммунальные границы на машине, чтобы добраться до работы", - говорит Биргит Хансен. Под ограничения попадают коммуны Фредриксхавн, Йёрринг, Вестхиммерланд, Брёндеслев, Яммербугт, Тистед и Лэсё.

По словам Хансен, во всех семи коммунах будет расширено тестирование, а также усилена работа по выявлению очагов инфекции. Школы и другие дневные детские учреждения этих коммун останутся открытыми, а сотрудникам компаний, если они не связаны с выполнением критически важных функций, рекомендовано работать из дома. Предписание сроком на четыре недели вступает в силу с пятницы 6 ноября.

Датское правительство приняло в среду решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Коронавирус быстро распространился среди 1 139 норковых ферм в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.