В Татарстане бесплатно обучат новым специальностям оставшихся без работы в период пандемии

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Запуск обучающих программ для людей, потерявших работу в период пандемии коронавируса нового типа, начался в четверг в Татарстане, сообщили журналистам в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям.

"Сегодня в регионе стартовали обучающие программы для граждан, потерявших работу в период пандемии коронавируса. Пройти бесплатное обучение могут три категории граждан: те, кто находятся под угрозой увольнения, люди, которые в данный момент ищут работу, и выпускники. У них есть возможность пройти обучение по 68 компетенциям, используя базу учреждений, участвующих в движении WorldSkills", - говорится в сообщении.

Всего на программу профессионального обучения взрослого населения в Татарстане в 2020 году выделили 133 млн рублей, в будущем году планируется направить 186 млн рублей. Средства национального проекта направят на обучение целевых аудиторий - людей в возрасте "50 плюс", женщин в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, либо неработающих матерей, которые ухаживают за ребенком в возрасте до 7 лет.

По словам заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Клары Тазетдиновой, в республике также запустили проект "Цифровой сертификат", благодаря которому у жителей республики есть возможность пройти обучение по 22 компетенциям в области IT-технологий.

В рамках нацпроекта предусмотрена поддержка занятости отдельных категорий граждан, социально незащищенных на рынке труда. Это жители региона, освобожденные из мест лишения свободы, выпускники образовательных учреждений и инвалиды. На поддержку их занятости предусмотрено от 15 до 16 млн рублей. Средства рассчитывают направить на компенсацию расходов работодателей, принявших таких людей на работу.

В Татарстане, по данным сайта стопкоронавирус.рф, выявили 8 649 случаев коронавируса нового типа, выздоровели 7 676 пациентов.