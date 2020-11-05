"Поезд Победы" прибыл на железнодорожный вокзал Тулы

ТУЛА, 5 ноября. /ТАСС/. "Поезд Победы" с выставкой, посвященной истории Великой Отечественной войны, прибыл в четверг на железнодорожный вокзал Тулы. Ознакомиться с экспозицией из-за эпидемиологических ограничениями сможет ограниченное число посетителей, в их числе студенты и школьники, сообщила пресс-служба облправительства.

"В город-герой Тулу прибыл "Поезд Победы". Это уникальная иммерсивная (обеспечивающая максимальный эффект присутствия) инсталляция, размещенная в движущемся поезде. Экспозиция поезда имеет цельную композицию, каждый из восьми вагонов посвящен отдельной теме", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Посетители передвижного музея могут увидеть жизнь и быт довоенного Ленинграда, оказаться в "настоящем" окопе во время сражения, "помочь" раненым солдатам, "поучаствовать" в подготовке наступательной операции "Багратион", отметили в пресс-службе. "Важно, чтобы молодые люди не только помнили о подвиге предков, но и понимали, через какие тяжелые испытания они прошли. И такие проекты, как "Поезд Победы", помогают нашим ребятам прочувствовать горечь войны, боль утрат и цену победы", - приводит пресс-служба слова из приветственного адреса губернатора Алексея Дюмина.

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса посетить выставку смогут не более 300 человек. Списки посетителей составляются из общего реестра, который предоставляют местные вузы и другие учебные заведения в администрацию города, добавили в пресс-службе. Экспозиция будет работать в Туле до 6 ноября включительно, следующая остановка поезда запланирована в Курске.

"Поезд Победы" - единственная в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда из 12 вагонов. В основе экспозиции - документальная история о войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника Елены Чухнюк - машиниста паровозной колонны, водившей в военный период поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Организаторами акции выступают Министерство науки и высшего образования РФ и ОАО "Российские железные дороги", авторы экспозиции - представители историко-художественной группы из Санкт-Петербурга "Невский баталист".

Маршрут тематического поезда состоит из двух частей. Первая часть повторит линию фронта, и пройдет через все 13 городов-героев и городов воинской славы. Во второй части поезд отправится по городам Транссибирской магистрали до Владивостока. Поезд будет останавливаться в больших городах и малых населенных пунктах по пути следования.