Прокуроры в России проверят соблюдение прав детей на получение дошкольного образования

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуроры в российских регионах проверят, как соблюдаются права детей на получение дошкольного образования. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"По поручению генпрокурора Игоря Краснова прокурорам субъектов РФ дано поручение о проведении проверки соблюдения прав несовершеннолетних на получение дошкольного образования. В ходе проверки прокурорами будет дана оценка доступности дошкольного образования, достаточности мер, принимаемых уполномоченными органами по созданию и расширению сети детских садов и мест в них, законности расходования бюджетных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт объектов дошкольного образования", - говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание в ходе прокурорских проверок будет уделяться вопросам обоснованности отказов в приеме в детские сады, правомерности взимания с родителей обучающихся различных платежей, организации питания воспитанников, соблюдения прав детей с ограниченными возможностями здоровья. Проверки затронут и частные образовательные организации.