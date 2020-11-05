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Пандемия COVID-19

Главный пульмонолог Минздрава разъяснил информацию об ошибочных тестах на коронавирус

По словам Сергея Авдеева, ошибочные результаты теста на COVID-19 чаще всего встречаются в стационарах, поскольку туда попадают пациенты на более поздних этапах заболевания

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ошибочные результаты теста на коронавирусную инфекцию чаще всего встречаются в стационарах, так как туда попадают пациенты на более поздних этапах заболевания. Об этом сообщил журналистам заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

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"Говоря об ошибочных результатах ПЦР-тестов, стоит отметить что речь идет о стационарном звене, - пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых, как я уже отмечал, выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции. Но для таких пациентов врачам доступны другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз "новая коронавирусная инфекция". При наличии выраженных симптомов, клинических проявлений COVID-19, результаты ПЦР-тестирования не влияют на тактику ведения пациентов", - сказал он, отметив, что лечение назначает врач по совокупности клинических данных.

Авдеев также подчеркнул, что используемые в России тест-системы для ПЦР-диагностики коронавируса соответствуют лучшим мировым образцам. "ПЦР-диагностика COVID-19 является "золотым стандартом" в большинстве стран мира, поскольку позволяет при правильном обращении быстро и достоверно определить наличие вируса-возбудителя на слизистой носоглотки", - пояснил он.

Ранее, выступая на открытом медицинском консилиуме, Авдеев сообщил, что результаты ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ошибочными из-за неправильного взятия мазков и более позднего этапа развития заболевания.

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