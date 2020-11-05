Главный пульмонолог Минздрава разъяснил информацию об ошибочных тестах на коронавирус

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ошибочные результаты теста на коронавирусную инфекцию чаще всего встречаются в стационарах, так как туда попадают пациенты на более поздних этапах заболевания. Об этом сообщил журналистам заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Говоря об ошибочных результатах ПЦР-тестов, стоит отметить что речь идет о стационарном звене, - пациенты в стационар попадают, как правило, на более поздних этапах развития заболевания, на которых, как я уже отмечал, выше вероятность ошибки при ПЦР-диагностике в силу специфики развития новой коронавирусной инфекции. Но для таких пациентов врачам доступны другие методы лабораторной диагностики, подтверждающие диагноз "новая коронавирусная инфекция". При наличии выраженных симптомов, клинических проявлений COVID-19, результаты ПЦР-тестирования не влияют на тактику ведения пациентов", - сказал он, отметив, что лечение назначает врач по совокупности клинических данных.

Авдеев также подчеркнул, что используемые в России тест-системы для ПЦР-диагностики коронавируса соответствуют лучшим мировым образцам. "ПЦР-диагностика COVID-19 является "золотым стандартом" в большинстве стран мира, поскольку позволяет при правильном обращении быстро и достоверно определить наличие вируса-возбудителя на слизистой носоглотки", - пояснил он.

Ранее, выступая на открытом медицинском консилиуме, Авдеев сообщил, что результаты ПЦР-тестов на COVID-19 могут быть ошибочными из-за неправильного взятия мазков и более позднего этапа развития заболевания.