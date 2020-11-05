В Архангельской области усилят контроль за исполнением мер по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 5 ноября. Власти Архангельской области введут дополнительные проверки соблюдения мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса в торговых центрах и в общественном транспорте. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Архангельской области усилят контроль за соблюдением мер эпидемиологической безопасности. Дополнительные проверки соблюдения ранее введенных указом губернатора предписаний коснутся работы торговых центров и общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, со ссылкой на руководителя территориального управления Роспотребнадзора по региону Романа Бузинова, на сегодняшний день наибольшее число заболевших коронавирусом в регионе с высокой степенью вероятности заразились в торговых центрах и общественном транспорте. При этом опыт других регионов РФ показывает, что на недопущение заражения граждан коронавирусом в местах массового пребывания (торговых центрах, автобусах) благоприятно сказывается постоянное проведение в них проверок соблюдения мер безопасности.

В пресс-службе добавили, со ссылкой на главу региона Александра Цыбульского, что контроль за соблюдением мер в муниципалитетах является недостаточным. Например, в Архангельске за последнюю неделю проведено четыре рейда по проверке общественного транспорта, 16 - в организациях торговли (проверено 265 объектов; выявлено шесть нарушений), два - в учреждениях общепита (проверено 23 объекта, выявлено три нарушения), проверено три учреждения культуры (нарушений не выявлено).

"Для Архангельска это катастрофически мало. Пусть это жесткие и непопулярные меры, но надо выходить на объекты и штрафовать за нарушения, и не только граждан, но и юридические лица. Пока организации не почувствуют свою финансовую ответственность за несоблюдение режима ограничений, мы не добьемся положительного эффекта по снижению количества заболевающих", - привели в пресс-службе слова Цыбульского.

В регионе 22 845 заразившихся с начала пандемии. По данным оперштаба, на данный момент более 6,5 тыс. человек проходят лечение, под наблюдением находятся 3 182, выздоровели 14 616, умерли 333.