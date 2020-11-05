Пенсионерам в Астраханской области разрешили гулять во время режима самоизоляции

АСТРАХАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Астраханской области смягчили ограничения для пожилых граждан и людей, страдающих хроническими заболеваниями, введенные на фоне ухудшающейся эпидобстановки. Им разрешили выходить из дома во время режима самоизоляции для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе, сообщил губернатор Игорь Бабушкин на своей странице в Instagram.

В Астраханской области 2 ноября вступило в силу постановление правительства региона, обязывающее граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями возобновить режим самоизоляции по месту проживания из-за ситуации с коронавирусом.

"С сегодняшнего дня гражданам 65+ разрешается совершать прогулки и заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе", - написал глава региона.

До этого выходить из дома во время режима самоизоляции можно было только для получения экстренной медицинской помощи, для похода в магазин или прогулку с домашним животным, а также в случае угрозы жизни и здоровью.

Ранее постановлением правительства региона власти запретили работу кафе, ресторанов и ночных заведений с 23:00 до 6:00, кроме тех, кто обслуживают предприятия в ночную смену, авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорт и заправочные станции. Кроме того, водителей общественного транспорта обязали возобновить регулярную дезинфекцию маршруток и автобусов.

В Астраханской области, по данным регионального Минздрава, выявлено 10 326 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии выздоровели 7 692 человека, 181 пациент умер. В регионе развернуто 1 697 коек, из них свободно более 30%.