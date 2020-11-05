Дошкольников в Костромской области будут выборочно тестировать на коронавирус

КОСТРОМА, 5 ноября. /ТАСС/. Выборочное тестирование дошкольников на коронавирус проведут в Костроме и Галиче, в дальнейшем тестирование будет проводиться и среди школьников. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации Костромской области.

"По поручению губернатора Сергея Ситникова в Костромской области начинается выборочное тестирование дошкольников на коронавирусную инфекцию. Уже определены детсадовские группы, которые примут участие в обследовании. В дальнейшем такая же работа будет проведена в отношении школьников", - говорится в сообщении.

В тестировании примут участие воспитанники шести групп детских садов, это дети разных возрастов из крупных и небольших дошкольных учреждений. Всего тесты пройдут около 155 дошкольников. Тестирование проводится для того, чтобы иметь объективную картину по числу заразившихся в детских учреждениях, так как дети часто переносят коронавирус бессимптомно.

"Будет сделано 250 тестов по деткам. Сначала детские сады, после выхода ребятишек с каникул - тесты в школах. Для того, чтобы понять, сколько у нас носителей в учебных заведениях. Если носительство будет выявлено в большом количестве, придется принимать решения по разобщению", - цитирует пресс-служба губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

По данным оперативного штаба региона, коронавирус за сутки был выявлен у 130 человек в Костромской области, это максимальное число заразившихся за сутки с начала пандемии. За все время коронавирус был выявлен у 7 971 человека в регионе, вылечились 5 347 человек. Умерли 157 человек.