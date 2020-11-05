В Минпросвещения прокомментировали предложение сделать должность директора школы выборной

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Механизм определения директоров школ на данный момент урегулирован законом "Об образовании в РФ", сообщили журналистам в Минпросвещения РФ, комментируя предложение партии "Новые люди".

Партия направила замглавы министерства Виктору Басюку письмо с предложениями сделать должность директора выборной, а к голосованию допустить старшеклассников и родителей. Там отметили, что директоров назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления.

"Стоит отметить, что механизм определения директора школы законодательно урегулирован: закон "Об образовании в Российской Федерации" предписывает, что руководитель образовательной организации либо избирается общим собранием, конференцией работников образовательной организации с последующим утверждением учредителем образовательной организации, либо напрямую назначается учредителем образовательной организации. И именно в этих законодательных рамках и проходит определение руководителей, в том числе руководителей школ", - заявили в Минпросвещения.