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В Минпросвещения прокомментировали предложение сделать должность директора школы выборной

В ведомстве сообщили, что механизм определения директоров школ урегулирован законом "Об образовании в РФ", в соответствии с которым их назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Механизм определения директоров школ на данный момент урегулирован законом "Об образовании в РФ", сообщили журналистам в Минпросвещения РФ, комментируя предложение партии "Новые люди".

Партия направила замглавы министерства Виктору Басюку письмо с предложениями сделать должность директора выборной, а к голосованию допустить старшеклассников и родителей. Там отметили, что директоров назначает учредитель в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления.

"Стоит отметить, что механизм определения директора школы законодательно урегулирован: закон "Об образовании в Российской Федерации" предписывает, что руководитель образовательной организации либо избирается общим собранием, конференцией работников образовательной организации с последующим утверждением учредителем образовательной организации, либо напрямую назначается учредителем образовательной организации. И именно в этих законодательных рамках и проходит определение руководителей, в том числе руководителей школ", - заявили в Минпросвещения.

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