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Пандемия COVID-19

Школьники Петербурга смогут учиться после каникул дистанционно по выбору родителей

Каникулы завершатся 9 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Школы Санкт-Петербурга после завершения осенних каникул, продленных до двух недель, вернутся к обычному режиму работы. При этом по выбору родителей дети смогут учиться дистанционно, сообщила в четверг на своей странице "ВКонтакте" вице-губернатор города Ирина Потехина.

"Каникулы заканчиваются - 9 ноября школы Санкт-Петербурга возвращаются к работе в обычном режиме. Есть только одно нововведение, которое принципиально отличает вторую четверть этого учебного года от первой четверти: любой ребенок по решению родителей может быть переведен на смешанную форму обучения. То есть, он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно", - написала Потехина.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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