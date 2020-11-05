Калужское тесто стало официальным десертом новогодней столицы России

ТАСС, 5 ноября. Калужское тесто стало официальным десертом проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021". Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор агентства по развития туризма Калужской области Татьяна Каледина.

"Гастрономическим атрибутом всероссийского проекта "Калуга - новогодняя столица России 2021" названо уникальное русское лакомство - калужское тесто, чрезвычайно популярное в России в XVIII - XIX веках. Владимир Иванович Даль [русский писатель] в своем словаре разъяснял, что "соложеное тесто едят и сырое, и калужское славится", - сообщила Каледина.

Она добавила, что калужское тесто уже сейчас можно попробовать на тематических театрализованных представлениях в туристических кафе города Калуги. Сувенирные варианты десерта производит Калужский хлебокомбинат. "Кроме того, изобилие Калужского теста ожидает калужан и гостей новогодней столицы России - 2021 на гастрономическом фестивале, открытие которого запланировано 27 декабря на Театральной площади города Калуги", - уточнила генеральный директор агентства по развитию туризма Калужской области Татьяна Каледина.

Как сообщалось, туроператоры открыли продажу пакетных туров в Калугу, которая получила статус "Новогодней столицы России - 2021". В гостиницах на новогодние даты уже забронировано порядка 10% мест. Программа "Калуга - новогодняя столица России 2021" начнется 12 декабря и завершится 9 января. Гостей ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза, на сцене нового парка пройдет большое арктическое шоу, состоятся два гастрономических фестиваля.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе, при этом эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. Девятого января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.