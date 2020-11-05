В Саратовской области продлили режим самоизоляции для пожилых

САРАТОВ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области продлили на две недели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, действующий ранее до 9 ноября. Соответствующее постановление в четверг в своем Instagram опубликовал председатель правительства региона Роман Бусаргин.

"Руководителям организаций, предприятий, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 10 ноября по 23 ноября 2020 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Настоящее постановление вступает в силу с 6 ноября 2020 года", - сказано в документе.

Также в регионе продолжает действовать масочный режим и требование о соблюдении социальной дистанции.

По данным на 5 ноября, в Саратовской области выявлено 21 484 случая заражения коронавирусом, из них за сутки 197. С начала пандемии выздоровело 14 643 человека.