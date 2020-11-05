В ВОЗ считают, что закрывать школы из-за COVID-19 можно только в исключительных случаях

СТОКГОЛЬМ, 5 ноября. /ТАСС/. Образовательные учреждения можно закрывать из-за коронавируса только в исключительных случаях. Об этом в четверг заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью Agence France-Presse .

"Нет никаких оснований говорить, что школы являются одним из основных мест распространения [коронавируса], - сказал он. - Школы должны оставаться открытыми до последнего, мы не можем позволить себе потерять целое поколение из-за COVID-19". Клюге добавил, что ВОЗ призывает государства к "соразмерным шагам" по противодействию распространению инфекции.

Региональный директор ВОЗ также сообщил, что в Европе наблюдается "взрыв" числа заражений, а также рост смертности. В связи с этим европейские страны не должны ослаблять усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией, подчеркнул Клюге.

Ранее он уже высказывал мнение, что закрытие школ "мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует оставлять открытыми". Он также назвал закрытие образовательных учреждений во время пандемии "самым большим в истории нарушением в обучении 1,6 млрд школьников в более 190 странах".

31 августа Европейское региональное бюро ВОЗ провело виртуальную встречу для 53 стран континента, на которой, среди прочего, обсуждались конкретные действия по обеспечению обучения детей в безопасных условиях.