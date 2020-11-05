В Вологодской области заработал центр информатизации и аналитики

ТАСС, 5 ноября. Первый в Северо-Западном федеральном округе Центр информатизации и аналитики региона (ЦИАР) заработал в Вологодской области. Он состоит из двух больших блоков - Ситуационного центра, чьи специалисты занимаются аналитикой, и Центра управления регионом (ЦУР), который работает с обращениями граждан, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Центр информации и аналитики региона открылся в нашей области. Это первый центр в СЗФО, созданный по поручению президента РФ. Синергетический эффект позволяет оперативно обрабатывать вопросы и стремительно реагировать на внештатные ситуации и проблемы. ЦИАР максимально сократит расстояние между властью и жителями", - написал Кувшинников на своей странице "ВКонтакте".

По данным пресс-службы губернатора, задачей ЦУР является построение системной работы с сообщениями от населения и координации органов власти региона различных уровней. Это выявление проблем, мониторинг, аналитика, прогнозирование и предотвращение появления аналогичных ситуаций в будущем. Обрабатываются сообщения, поступившие по всем каналам связи. Часть сотрудников прикомандированы напрямую из департаментов правительства области. Это специалисты по самым востребованным отраслям: ЖКХ, образованию, здравоохранению, соцзащите, дорогам, транспорту, энергетике.

Ситуационный центр получает обратную связь от оперативных служб: МВД, МЧС и других. В фокусе внимания его специалистов - крупные аварии на объектах, техногенные катастрофы, паводки и пожары. Также здесь проводится работа по анализу текущей обстановки в регионе, выполняемости национальных проектов и градостроительных советов. Подобные центры уже создаются в Вологде, Череповце и Вологодском районе. В следующем году к проекту должны присоединиться и остальные муниципальные образования области.

К церемонии открытия и презентации центра по видео-конференц-связи присоединился полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Полпред отметил, что создание ЦИАР в Вологодской области важно не только для региона, но и всего Северо-Западного федерального округа. "Вологодская область - один из первых регионов на Северо-Западе, который создал такую систему и запустил ее в работу. Задача ЦИАР - это аккумуляция обращений, оперативное решение вопросов и анализ проблем, которые провоцируют эти обращения, для их дальнейшего устранения. Обратная связь с жителями крайне важна для власти всех уровней. Людей необходимо слушать и слышать, оперативно решать проблемы, которые волнуют жителей региона. В Вологодской области все для этого создано", - сказал полпред.

Сейчас специалисты центра ежедневно обрабатывают около тысячи сообщений. Чаще всего вологжан волнуют темы качества дорог, здравоохранения и благоустройства.