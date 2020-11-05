Путин наградил Скворцову орденом Пирогова

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова главу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, награда присуждена Скворцовой "за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд".

Также за вклад в организацию работы по борьбе с коронавирусом орденом Почета награжден первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов, а медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - начальник управления Росздравнадзора Елена Астапенко.

Кроме того, президент наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву за "активное участие в работе по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации".

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства президент наградил артистку, члена Союза театральных деятелей РФ Анастасию Вертинскую орденом Александра Невского. Кроме того, за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов орденом Александра Невского награжден и ректор Московского авиационного института Михаил Погосян.

Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу президент наградил орденом Александра Невского спецпредставителя президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова.