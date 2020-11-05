Ковидные госпитали в Вологодской области заполнены более чем на 90%

ВОЛОГДА, 5 ноября. /ТАСС/. Монопрофильные госпитали для лечения больных с коронавирусом заполнены в Вологодской области на 90%, прирост заразившихся продолжается, что вынуждает власти региона создавать новые места для таких пациентов, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Максимальные суточные приросты мы фиксируем. Госпитализированных много, что заставляет нас открывать следующие госпитали. Процент заполняемости коек превысил 90% и в Вологде, и в Череповце. Завтра открываем следующую очередь коек", - сказал глава региона, отвечая на вопросы вологжан в прямом эфире "ВКонтакте".

По его словам, в четверг вице-губернатор Антон Кольцов побывал в одном из моногоспиталей Вологды, на который поступали жалобы о том, что больных размещают в коридорах и что в нем якобы не хватает лекарств, а также о скудном питании.

"Что касается коридоров и обеспечения всем необходимым - в коридорах никого нет. Но когда пик госпитализированных - это вечером и ночью, чтобы не беспокоить людей в палатах, иногда размещают до утра на койках в коридоре, такие моменты бывают. По поводу обеспечения: питание достойное, никто не голодает, смею вас заверить. Что касается лекарств - они есть, но лекарства для тяжелых больных доставляются прямо с колес, бывает, что с перебоями из федерального центра, жалуются врачи реанимаций", - сказал глава региона, призвав вологжан набраться терпения, поскольку "медицинская сеть работает с колоссальной нагрузкой".

По данным пресс-службы областного правительства, в Вологде принято решение перепрофилировать областной госпиталь для ветеранов войн под пациентов с коронавирусом. В нем будут долечивать больных, идущих на поправку. Все находившиеся ранее в госпитале пациенты после планового лечения хронических заболеваний выписаны домой. "Сейчас подготовлено 80 коек для размещения больных с диагнозом коронавирусной инфекции. Привлечения дополнительного персонала не потребуется: госпиталь укомплектован собственными кадрами, необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты", - отметил главврач госпиталя Константин Положенцев.

Председатель правительства области осмотрел помещения, в которых будет организовано долечивание пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Каждая палата оборудована многофункциональными кроватями, ультрафиолетовыми излучателями, отдельными санузлами и всем необходимым для соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

На 5 ноября в области подтверждено 7 548 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 110 случаев. Выздоровели 5 644, умерли 73.