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Пандемия COVID-19

В Петербурге ожидают пик заболеваемости COVID-19 к декабрю

По словам председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, напряженная эпидобстановка сохранится до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Рост количества заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге будет продолжаться в ближайшее время, пик заболеваемости ожидается к декабрю, ситуация будет напряженной до конца года. Об этом сообщил в четверг председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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"Прислушаемся к тем моделям, которые готовят нам питерские ученые Политехнического университета. Они доказали свою эффективность в предыдущую волну и свидетельствуют о том, что все-таки рост не такой интенсивный, как в первую волну, он все-таки будет наблюдаться, и пик выпадет на конец ноября, декабрь, и не отпустит нас еще ковид к Новому году", - сказал Лисовец.

По его словам, рост числа заражений отчасти связан с тем, что в городе увеличились объемы тестирования на коронавирус, - это позволяет выявлять бессимптомных носителей вируса и изолировать их.

По последним данным, в Петербурге выявили 66 263 случая заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 40 970 человек, умерли 4 024. За последние сутки в городе выявили 1 093 случая заражения - максимум за время пандемии.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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