Изыскательские работы по зданию оружейного завода в Ижевске планируют провести в 2021 году

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Проектно-изыскательские работы по зданию главного корпуса Ижевского оружейного завода планируют провести в 2021 году. Соответствующий договор власти намерены заключить в ближайший месяц, сообщил в четверг на пресс-конференции глава Удмуртии Александр Бречалов.

Главный корпус Ижевского оружейного завода - объект культурного наследия федерального значения, первое в русской архитектуре многоэтажное промышленное здание, автором которого является архитектор Лев Дудин. Корпус построен в начале XIX века, на протяжении последних 20 лет он заброшен и находится в аварийном состоянии. В июле 2018 года на башне корпуса произошло возгорание, в результате происшествия обрушился 10-метровый шпиль. В январе 2018 года Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии приостановило доступ к объекту в связи с ухудшением состояния. Ранее объект находился в федеральной собственности, однако в 2019 году его передали в ведение республики.

"В течение ближайшего месяца мы заключимся на вторую стадию, а это изыскания. К сожалению, мы потеряли год, потому что не могли найти деньги. Была подтвержденная готовность от предпринимателей, но потом трудности, как это часто бывает, перенесли этот вопрос на более поздний срок. Если в течение месяца не будет подтверждений от двух возможных компаний, то мы будем занимать деньги и все-таки это делать", - сказал Бречалов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По его словам, после проведения необходимых работ появится ответ на вопрос, целесообразно ли реконструировать объект, либо его придется сносить и заново отстраивать.

"Министр [культуры РФ] Ольга Любимова знает об этом и очень хочет нас поддержать. Мы от оплаты по второму этапу до выхода проектно-сметной документации подсчитали - год и три месяца. Это в любом случае долгоиграющий проект, и если рассматривать очень позитивный сценарий, то заходить в стройку будем во второй половине 2022 года либо в 2023 году, а выход - в 2025 году", - добавил руководитель республики.

Ранее сообщалось, что этап научных изысканий и разработки проекта реконструкции должен завершиться к апрелю 2020 года. В целом на реализацию проекта необходимо от 2 млрд до 4 млрд рублей.