В Орловской области разрешили школьникам перейти на дистанционку по усмотрению родителей

ОРЕЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Орловской области разрешили школьникам после осенних каникул перейти на дистанционное обучение по усмотрению родителей. Об этом сообщил в четверг в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram глава региона Андрей Клычков.

"Мы тем, кто желает, должны и можем предоставить возможность перейти на дистанционное обучение. Это человеческий фактор, обычный. Кто-то боится, кто-то хочет и считает, что это [переход на дистанционное обучение] можно и нужно делать. Поэтому сейчас дали поручение, чтобы все школы сами в инициативном порядке через классных руководителей предложили возможность нахождения на дистанционном образовании", - сообщил глава региона.

Клычков добавил, что сейчас на дистанционном обучении находятся более 600 школьников. Для перевода детей на удаленный формат родителям нужно написать соответствующее заявление. "Все родители, пожалуйста, кто хочет, переходите на дистант. Обеспечим доступ. Безусловно, будет дополнительная нагрузка на учителей, но сейчас то время, когда эту нагрузку нужно брать на себя", - уточнил глава региона.

Как сообщалось ранее, 1 ноября режим самоизоляции для работающих пенсионеров продлили в Орловской области до конца года. Также всем посетителям торговых центров и предприятий общественного питания в Орловской области начали измерять температуру. Со 2 ноября спортивные мероприятия проводятся в регионе без зрителей.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 12 614 человек, выздоровели 9 509 человек, 161 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 125 жителей региона.