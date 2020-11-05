Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих из Германии и Швеции

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании вновь сделают обязательным соблюдение двухнедельного карантина для прибывающих в страну из Германии и Швеции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг министерством транспорта Соединенного Королевства.

"Пассажирам, прибывающим в Великобританию из Германии и Швеции начиная с 04:00 (07:00 мск - прим. ТАСС) субботы 7 ноября, будет необходимо уйти на самоизоляцию", - отмечается в сообщении.

Великобритания является одним из немногих государств Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Правило о соблюдении 14-дневного карантина въезжающими из-за рубежа начало действовать лишь 8 июня.

Изначально транспортные коридоры связывали Великобританию примерно с 50 странами и территориями: прибывающие оттуда лица не должны самоизолироваться на 14 дней. Из списка послаблений, в который первоначально попали почти все государства Евросоюза, затем были исключены почти все страны. Среди них оказались Австрия, Бельгия, Венгрия, Гваделупа, Дания, Исландия, Испания, Италия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия (за исключением Азорских островов и Мадейры), Кипр, Реюньон, Словакия, Словения, Франция, Французская Полинезия, Хорватия, Швейцария, ряд греческих островов и еще несколько стран. В отношении таких государств, как Россия, Иран, Китай и США, исключения еще не делались: прибывающим оттуда людям британское руководство под угрозой штрафа предписывает провести две недели на карантине.

Подобным образом власти королевства стараются снизить риск второй волны пандемии. В общей сложности число выявленных случаев инфицирования в Великобритании превысило миллион, более 47,7 тыс. умерли. Суточный прирост случаев инфицирования по состоянию на 4 ноября превысил 25 тыс., а количество летальных исходов приблизилось к 500.