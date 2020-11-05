В Ленинградской области свободны 42% коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Ленинградская область сохраняет резерв мест для пациентов с коронавирусом в больницах региона, сейчас свободны 42% развернутых коек. Планируется также увеличить число медиков, лечащих заразившихся на дому, сообщили в четверг в пресс-служба правительства региона.

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"На койках в стационарах Ленинградской области находятся 1 084 пациента, коек для лечения COVID-19 - 1 847, свободно 42%. Регион планирует закупить автомобили для участковых терапевтов и привлечь ординаторов к удаленной работе с ковидными пациентами, находящимися на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 12 192 человека, выздоровели 7 044, умерли 117.