Власти Москвы заявили, что не планируют закрывать город

"Действительно, мы видим определенный рост количества заболевших, но благодаря большой системной работе, которую мы проделали в начале текущего года, подготовили нашу систему

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Подготовка и системная работа сферы здравоохранения позволяют не закрывать Москву полностью. Об этом заявил в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Россия-24".

здравоохранения к приему пациентов, на сегодняшний момент мы можем позволить себе не вводить жестких ограничений, которые пришлось вводить весной текущего года", - сказал он.

Ефимов добавил, что система здравоохранения Москвы уже адаптирована к текущей ситуации с распространением коронавируса и справляется с потоком заразившихся инфекцией.

Электронных пропусков не будет

Также заммэра сказал, что необходимости вновь вводить в Москве пропускной режим, который действовал в городе весной в связи с пандемией коронавируса, на данным момент нет. "Сейчас такой необходимости нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможно ли введение в Москве вновь пропускного режима.

Режим цифровых пропусков для передвижения на транспорте в Москве действовал с 15 апреля по 9 июня. При этом с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно было использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Для контроля соблюдения режима при поездках на автомобиле были задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны были включить их номера в свои цифровые пропуска. Такое требование было обязательным, и сделать это было необходимо не менее чем за пять часов до начала первой поездки. С 9 июня движение по Москве осуществляется без цифрового пропуска. С этого дня штрафы за передвижение по городу без пропуска больше не выписываются.

Предприятия на удаленке

Также власти Москвы не планируют ужесточать требования по сотрудникам на удаленном режиме работы.

"Мы видели, что весной до половины сотрудников переходили на удаленный режим работы. Мы такую рекомендацию в адрес предприятий направляли. Надеемся, что строгое соблюдение тех мягких ограничений, которые введены на сегодняшний момент позволят нам не ужесточать те требования, что предписаны указом. Поэтому не хотелось бы эту цифру пересматривать", - сказал Ефимов.

Около 1,3 млн сотрудников предприятий Москвы перевели на удаленную работу. Работодатели ответственно подходят к введенным в городе ограничениям.

"Мы видим, что предприятия ответственно подходят к ограничениям, которые введены указом мэра, это позволяет во многом сдерживать развитие ситуации, не приводит к резкому увеличению количества заболевших. На сегодняшний момент нам предприятия отчитались о переводе на удаленную работу более чем 1,3 млн человек", - сказал Ефимов.

Он добавил, что только порядка 2-2,5% предприятий допускают нарушения действующих в городе ограничений, при этом грубые нарушения являются единичными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении профилактических мер, поскольку в Москве наблюдается рост числа выявленных случаев коронавируса и ожидается рост простудных заболеваний. А дистанционный режим работы минимум для 30% сотрудников столичных компаний и предприятий продлили до 29 ноября.

Поддержка бизнеса

Власти Москвы могут принять решение о введении новых дополнительных мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса, в случае такой необходимости.

"В проекте бюджета на следующий год заложены резервные средства. И в случае возникновения такой необходимости (введения новых мер поддержки бизнеса - прим. ТАСС) мы к этому вопросу вернемся. На сегодняшний момент мы видим, что те меры поддержки, которые были приняты на федеральном уровне и [которые] мы дополнили в рамках своих решений, позволили бизнесу максимально быстро восстановиться на докризисные показатели оборотов", - сказал Ефимов.

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