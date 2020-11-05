СК проверит информацию о причастности актрисы Дрожжиной к иным преступлениям

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проверит информацию о других противоправных действиях актрисы Наталии Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина, обвиняемых в афере с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в одной из телепередач федерального канала рассказали о женщине, проживающий за границей, которая опасается, что Цивин и Дрожжина могут завладеть ее дорогостоящей недвижимостью в центре Москвы, ей неоднократно поступали угрозы, она подверглась избиению со стороны Цивина. "В рамках расследуемого уголовного дела [о хищении имущества Баталовых] следователи проверят все факты озвученные в программе и дадут им правовую оценку", - сказала Иванова.

26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве. Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об их аресте и назначил им запрет определенных действий. Вдова и дочь актера Баталова, согласно материалам дела, обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Они признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.