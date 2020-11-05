Собянин заявил, что система здравоохранения справляется с вызовами пандемии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Московская система здравоохранения справляется в задачами по лечению горожан и полностью обеспечена всеми необходимыми лекарствами. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Всегда у нас были в достаточном количестве, как только мы их регистрировали, то сразу закупали и полностью обеспечивали бесплатное лекарство для больниц. Главное при этом не рваться в аптеку, не покупать лекарства и не заниматься самолечением", - сказал Собянин.

Он добавил, что система здравоохранения на данный момент вполне справляется.

"Не нужно идти в аптеку когда у тебя ковид, надо звонить врачам и получать рецепт для получения лекарств - тех, которые пропишет врач",- сказал мэр. Он подчеркнул, что попытки самолечения могут повлечь тяжелейшие осложнения.

Собянин заметил, что город закупает достаточное количество лекарств и бесплатно обеспечивает ими амбулаторных больных. "Главное при этом не рваться в аптеку, не покупать лекарства и не заниматься самолечением", - заметил он.

Мэр проинформировал, что 95% летальных исходов пациентов с коронавирусом - это те, кто пытался заниматься самолечением. "Вы знаете кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимались самолечением - это 95%. Не надо пытаться найти подходящее лекарство в аптеке, вы можете выписать сами себе неправильное лекарство", - подчеркнул Собянин.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 450 436 случаев заражения, из них 5 255 за последние сутки. Выздоровел 329 201 человек, умер 7 071.

В новость были внесены изменения (21:41 мск) - добавлены подробности по тексту.