Власти Подмосковья откроют временный госпиталь в "Крокусе"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе "Крокус экспо", об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы открываем госпиталь в "Крокусе", существует график открытия коек", - сказал Воробьев.

Он добавил, что ранее открытый временный госпиталь в парке "Патриот" к настоящему времени уже заполнен наполовину. "Напомню, что весной, когда мы построили (временные стационары - прим. ТАСС) "Патриот" и "Крокус", они практически остались незадействованными, то есть волна ушла. Сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются", - добавил губернатор.

Он отметил, что в регионе проверяют ношение масок в транспорте и в местах массового скопления людей, введены ограничения работы школ и предприятий.

"Чем дальше, тем выше сознательность людей. Поэтому я надеюсь, что в это время мы все будем большой единой семьей, которая понимает, что то, что происходит сегодня, - это серьезный вызов и самодисциплине, и системе здравоохранения, и органам власти", - сказал Воробьев.

Инфекционный госпиталь на базе "Крокус экспо" принял первых пациентов 14 мая. Его оснастили всем необходимым оборудованием, создали клинико-диагностическую лабораторию. Первый корпус госпиталя был рассчитан на 1 040 койко-мест, второй - на 1 100.

В новость были внесены изменения (21:44 мск) - добавлены подробности по тексту.