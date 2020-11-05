Сады и скверы в центре Петербурга закрыли из-за штормового ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга приняли решение закрыть скверы и сады, расположенные в историческом центре, из-за шквалистого ветра, который в четверг наблюдается в городе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

"Для безопасности горожан сады и скверы в центре Санкт-Петербурга, которые находятся в ведении комитета по благоустройству, на ночь закрыты из-за разгулявшейся непогоды. Решение об их открытии будет приниматься утром с учетом погодных условий. До улучшения погоды для посетителей недоступны Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли", - говорится в сообщении комитета.

В городе сформированы аварийные бригады, садово-парковые и дорожные предприятия ведут постоянный мониторинг территорий и находятся в готовности оперативно приступить к ликвидации последствий разгула стихии, в том числе освободить от поваленных деревьев пешеходные зоны и проезжую часть. "Комитет по благоустройству рекомендует жителям и гостям города быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения парков, садов и скверов", - также отмечается в сообщении.

Ранее сообщалась, что движение судов по фарватеру в Финском заливе временно остановлено из-за сильного ветра и прогнозируемого повышения уровня воды в дельте Невы. В связи с неблагоприятным прогнозом погоды днем было принято решение о закрытии затворов Комплекса защитных сооружений. Согласно прогнозу синоптиков, в четверг во второй половине дня на акватории восточной части Финского залива ожидалось усиление западного, северо-западного ветра в порывах до 25 м/с.