Китай приостанавливает въезд из России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Посольство Китая в РФ в связи с ситуацией с пандемией коронавируса сообщило о временном приостановлении въезда из России лиц, имеющих действительные китайские визы и вид на жительство. Об этом в четверг сообщается на сайте дипмиссии.

"В связи с эпидемической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи. Посольство (консульства) Китая в РФ не будут выдавать "заявления о состоянии здоровья" вышеупомянутым лицам", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в посольстве отметили, что данные меры не коснутся лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. "Иностранцы, которым необходимо срочно поехать в Китай, могут подавать заявления на получения виз в посольство (консульства) КНР в РФ. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября 2020 года, разрешен", - добавили в диппредставительстве.

Как указали в посольстве, "это временные меры, которые китайская сторона вынуждена предпринять для реагирования на нынешнюю эпидемическую ситуацию". Там также добавили, что в соответствии с эпидемической ситуацией, китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления.