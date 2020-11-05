Спецсессия Генассамблеи ООН по пандемии пройдет 3-4 декабря

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в четверг консенсусом приняла решение о проведении 3-4 декабря специальной сессии, посвященной вопросам борьбы с пандемией COVID-19. Ранее с соответствующей инициативой выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Прошу вас поддержать эту резолюцию и позволить Генассамблее продвинуться вперед для созыва специальной сессии 3 и 4 декабря", - заявил действующий председатель ГА Волкан Бозкыр в ходе обсуждения документа. Делегаты поддержали это предложение.

Бозкыр приветствовал инициативу азербайджанского лидера. "Экстренная ситуация с пандемией обязывает нас провести специальную сессию как можно скорее", - подчеркнул он. По мнению главы Генассамблеи, обсуждение данной темы на таком высоком уровне "катализирует дальнейшие действия" для борьбы с распространением коронавируса.

Со своей стороны официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг выразил надежду, что эта сессия "даст странам - членам ООН возможность двигаться вместе дальше в борьбе с вирусом как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе". "Генсек ранее уже выражал свое разочарование недостатком координации между странами", - напомнил Дюжаррик.

Алиев во время выступления 4 мая на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке 120 странами - членами Движения неприсоединения.