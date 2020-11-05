Медведчук: Киеву следует начать диалог с РФ о совместном производстве вакцины от COVID-19

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что украинской власти следует приступить к переговорам с Россией о совместном производстве российской вакцины от коронавируса или о ее допуске для регистрации на территории страны.

"Я не понимаю действий украинской власти, президента, правительства, которые вместо того, чтобы откликнуться на предложение, которое было получено мною в беседе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о возможности поставки вакцины на территорию Украины для защиты украинских граждан, рассуждают вообще ни о чем, непрофессионально примитивно и ограничено",- сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

"Занялись бы вопросами переговоров о совместном производстве или о совместном допуске для регистрации этого средства на территории Украины", - отметил политик.

Медведчук подчеркнул, что у российской вакцины нет конкурентов, а исследования, проведенные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, подтверждают ее высокую эффективность. "Если бы [украинские власти] исходили из того, что на первом месте и во главе угла - здоровье людей, защита населения от коронавируса, тогда бы они действовали так, как действуют вот эти 50 стран мира, которые уже обратились за помощью в вопросе приобретения российской вакцины для защиты своего населения", - добавил он.

В октябре Медведчук в ходе встречи в Москве с Путиным обсудил возможность поставки вакцины против коронавируса на Украину.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала такую вакцину, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ им. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле.