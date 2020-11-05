Джонсон считает, что четырех недель карантина хватит, чтобы сбить волну коронавируса

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Четырехнедельного карантина будет достаточно для того, чтобы сбить в Великобритании вторую волную эпидемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Такую уверенность высказал в четверг на пресс-конференции премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, говоря о вступивших в силу повторных ограничительных мерах.

"Совет, который я получил, заключается в том, что четыре недели - достаточно для того, чтобы принятые меры оказали реальное воздействие. Эти меры перестанут действовать 2 декабря, и мы намерены перейти к подходу, основанному на ограничениях разного уровня. Есть свет в конце туннеля", - заверил глава британского правительства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Джонсон добавил, что правительство надеется на то, что меры будут ослаблены в декабре, что позволит людям вместе собраться на Рождество, которое отмечается католиками и протестантами 25 декабря.

Новый карантин

С 5 ноября в Англии закрылись пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, что торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости, на встречи проживающих отдельно людей введен запрет. Жители продолжат совершать международные поездки по работе, однако не смогут выезжать за границу в отпуск. Гражданам рекомендовано не совершать поездок, если только речь не идет о работе или крайней необходимости, да и вообще - не выходить из дома без особой надобности. Поводы, по которым разрешено покидать свои жилища, точно такие же, что и весной этого года: поехать на работу, сходить за продуктами или поухаживать за другими людьми, позаниматься один раз в день спортом на свежем воздухе.

Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжат работать детские сады, школы, университеты, будут действовать парламент и суды.

Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В настоящий момент они похожи на вышеописанные, поэтому объявленные ограничения в Англии, где проживают 84% населения 66-миллионной Великобритании, делают карантин общенациональным.

За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы в размере от £200 до £6,4 тыс. (от 20 тыс. до 645 тыс. рублей) для физических лиц и от £1 тыс. до £10 тыс. (от 100 тыс. до 1 млн рублей) - для юридических.

Обстановка на улицах

Как убедился в четверг корреспондент ТАСС, центральные улицы, включая Оксфорд-стрит, резко опустели, бутики и пабы закрыты. Полицейские напоминают редким прохожим о недопустимости нахождения вне дома без уважительной причины. Более свободным теперь стало автомобильное движение, поскольку сотрудникам почти всех компаний предписано при возможности работать из дома.

В супермаркетах не наблюдается ни дефицита товаров, ни огромных очередей на вход, как это было весной. Однако некоторые торговые сети на время нового карантина решили ввести ограничения на продажу ряда продуктов и товаров первой необходимости в одни руки. Речь идет, прежде всего, о муке, макаронах, яйцах, туалетной бумаге, товарах бытовой химии.

Проблемы бизнеса и помощь государства

Британский авиаперевозчик British Airways (BA) в четверг назвал новые ограничительные меры "ударом по планам компании". BA в письме сотрудникам, которое опубликовал Sky News, сообщила о том, что "приняла сложное решение еще больше сократить операции до конца ноября". В частности, компания вплоть до декабря прекратит выполнять рейсы из второго по загруженности аэропорта Лондона - Гатвика.

В ответ на жалобы бизнеса министр финансов Риши Сунак объявил в четверг о том, что правительство продлит до следующего марта схемы помощи в выплате зарплат сотрудникам, отправленных в принудительные отпуска. Эта схема, которая вступила в силу в марте и должна была прекратиться в прошлом месяце, подразумевает, что из бюджета страны выплачивается 80% зарплаты неработающих сотрудников, на максимальную сумму в £2,5 тыс. (около 250 тыс. рублей в месяц).

В общей сложности число выявленных случаев инфицирования в Великобритании превысило 1 млн, более 47,7 тыс. умерли. Суточный прирост случаев инфицирования по состоянию на 4 ноября превысил 25 тыс., а количество летальных исходов приблизилось к 500.