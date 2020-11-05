Власти Петербурга приняли решение о приостановке работы фуд-кортов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов в Санкт-Петербурге, за исключением тех, что расположены на автозаправках, вокзалах и в аэропорту, будет приостановлена с 9 по 29 ноября. Постановление о введении дополнительных ограничений в связи с ростом числа заражений коронавирусом подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в четверг в пресс-службе горадминистрации.

"С 9 по 29 ноября приостанавливается деятельность фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. С 9 по 29 ноября вводится ограничение на проведение массовых мероприятий численностью более 70 человек в зданиях, строениях, сооружениях и расположенных в них помещениях. Исключение составляют мероприятия, проводимые в помещениях организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также приостанавливается доступ посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в объектах торговли и в зданиях торговых центров. При этом открытыми остаются детские игровые комнаты площадью не более 50 кв. м, находящиеся на территории предприятий общественного питания.

Кроме того, по 29 ноября сохраняется временное ограничение на работу предприятий общественного питания в ночное время с 23:00 мск до 06:00 мск, в это время гражданам там запрещается находиться. Торжественная регистрация брака разрешается, если в помещении, помимо сотрудников ЗАГСа, находятся не более 20 человек.

По последним данным, в Петербурге выявили 66 263 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 40 970 человек, умерли 4 024. За последние сутки в городе выявили 1 093 случая заражения - максимум за время пандемии.

В новость внесены изменения (22:31 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.