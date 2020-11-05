ООН по инициативе России провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны

ООН, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла предложенную Россией резолюцию, которая провозглашает 8 и 9 мая днями памяти всех жертв Второй мировой войны.

Документ, одобренный консенсусом без голосования, предлагает "всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни (8 и 9 мая - прим. ТАСС) как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".

В нем также предлагается председателю Генеральной Ассамблеи "провести 1 декабря 2020 года специальное торжественное заседание ГА в память обо всех жертвах войны".

Кроме того, в тексте содержится призыв к генсеку ООН "довести настоящую резолюцию до сведения всех государств-членов и организаций системы ООН и принять необходимые меры по ее осуществлению".

"Эта война, беспрецедентная по своим масштабам и жестокости, обернулась огромной трагедией для народов всего мира, - заявил при обсуждении резолюции заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин. - Угроза основополагающим принципам цивилизации была устранена ценой колоссальных совместных усилий и тяжких потерь".

Он напомнил, что в последние годы Генассамблея проводила торжественные заседания в память о войне в мае, однако в этом году пандемия коронавируса не позволила это сделать. В связи с этим Россия предложила созвать такое заседание в декабре, уточнил дипломат.