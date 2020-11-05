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Пандемия COVID-19

Работодателям Петербурга рекомендовали перевести на удаленку не менее 30% штата

Исполнительные органы городской власти также переведут на дистанционную работу не менее трети гражданских служащих и сотрудников, которые не являются гражданскими служащими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рекомендовали работодателям до 9 ноября перевести на удаленку сотрудников старше 65 лет и не менее 30% работников других категорий. Соответствующие изменения предусмотрены в постановлении о введении дополнительных ограничений, подписанном губернатором Александром Бегловым в четверг в связи с ростом заболеваемости, сообщили в пресс-службе Смольного.

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"Работодателям до 9 ноября рекомендовано перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, работников, имеющих хронические заболевания, а также не менее 30% работников иных категорий. Перечень хронических заболеваний установит комитет по здравоохранению", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечается, что в аналогичный срок исполнительные органы власти Петербурга переведут на дистанционную работу не менее 30% гражданских служащих и работников, которые не являются гражданскими служащими.

По последним данным, в Петербурге выявили 66 263 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 40 970 человек, умерли 4 024. За последние сутки в городе выявили 1 093 случая заражения - максимум за время пандемии.

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