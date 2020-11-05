Facebook удалила группу за призывы к насилию и попытки оспорить итоги выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Администрация Facebook аннулировала учетную запись группы Stop the Steal, участники которой выступают в поддержку действующего президента США республиканца Дональда Трампа и оспаривают часть результатов выборов, состоявшихся в стране 3 ноября. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя компании Facebook.

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"В соответствии с исключительными мерами, принятыми на время обострения напряженности, мы удалили группу Stop the Steal, которая придумывала события, якобы происходящие в реальном мире. Эта группа занимается делегитимизацией избирательного процесса, отдельные ее члены призывают к насилию, что вызывает у нас тревогу", - приводит агентство слова представителя компании.

По данным агентства, численность сторонников Stop the Steal стремительно растет. Данная группа пополняется на 1 тыс. членов каждые 10 секунд по состоянию дел на четверг. Она считает, что представители Демократической партии осуществляли массовые подлоги на выборах в тех штатах, где республиканец Трамп понес поражение. Stop the Steal собирает добровольные пожертвования с целью оспорить в судах итоги голосования на местах.

На всеобщих выборах в США, состоявшихся во вторник, избирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Подсчет голосов, поданных в ходе президентской гонки, победитель которой до сих пор не определен, затягивается. Трамп, согласно прогнозам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, а демократ Джозеф Байден - 264.