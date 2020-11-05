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Умер журналист газеты "Известия" Станислав Сергеев

Ему было 83 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ветеран газеты "Известия", автор рубрики "Исторический клуб" Станислав Сергеев ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом ТАСС сообщила заместитель главного редактора издания Елена Лория.

"Станислава Викторовича Сергеева не стало", - сказала собеседница агентства. В 2020 году Сергееву исполнилось 83 года.

Гендиректор "Говорит Москва" Владимир Мамонтов назвал Сергеева "летописцем и апологетом неразрывности истории". "Репортер, объективности не нынешней, мастерства полузабытого. Доброты и порядочности стопроцентной человечище", - написал он на своей странице в Facebook.

Соболезнования семье и близким от лица Союза журналистов России выразил также председатель организации Владимир Соловьев.

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