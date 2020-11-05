КИЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Украины намерены ввести карантин выходного дня с 14-15 ноября. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала " 1 + 1 ".

"Мы не можем ввести полный локдаун, на который пошла Европа. Поэтому мы предлагаем карантин выходного дня. Не исключаю, что он будет введен на выходных через неделю (14-15 ноября - прим. ТАСС)", - сказал министр. По его словам, в условиях такого карантина "будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки и транспорт".

Степанов сообщил также, что в четверг заразились коронавирусом больше 10 тыс. украинцев. "Завтра мы сообщим статистику более чем о 10 тыс. случаев коронавируса за сутки", - сказал он.

Кроме того, по его словам, власти готовятся развернуть временные госпитали в трех регионах из-за стремительного распространения коронавируса. "Сейчас в стране 52 тыс. коек в больницах для пациентов с коронавирусом, мы их можем увеличить еще на 20 тыс. Кроме того, мы пойдем на развертывание временных госпиталей. Сейчас мы рассматриваем Киев, Одессу и Краматорск", - сказал он.

Министр отметил, что количество госпитализированных с коронавирусом с начала сентября выросло в 3,5 раза. "На сегодняшнее утро в больницах находилось 27,5 тыс. пациентов, это почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября", - отметил он.

За все время эпидемии на Украине зафиксировано 430 467 случаев заражения, выздоровели 184 782 пациента, 7 924 умерли от осложнений. Последние несколько суток фиксируются рекордные показатели инфицирования.