Президент Кипра потребовал начать кампанию по борьбе с теориями заговора в отношении 5G

НИКОСИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис потребовал от правительства и провайдеров начать кампанию по борьбе с необоснованными слухами в отношении пятого поколения мобильной связи и по доведению до населения информации о тех преимуществах, которые предоставляет 5G. Об этом глава островного государства заявил в четверг, принимая отчет комиссара по коммуникациям Йоргоса Михайлидиса.

"Некоторые люди вместо того, чтобы наблюдать за развитием технологий и пользоваться преимуществами современных мультимедиа, становятся жертвами теорий заговора", - констатировал Анастасиадис. Отметив, что в настоящий момент на острове предпринимаются усилия по повышению скорости работы интернета и ведутся торги на получение контрактов, связанных с 5G, президент, обращаясь к Михайлидису, добавил: "В отношении 5G провайдеры и вы должны провести кампанию по опровержению аргументов сторонников ложных теорий".

Анастасиадис напомнил, что ранее протесты против создания на Кипре сетей 5G приводили к "противозаконным и преступным действиям". Так, на острове неоднократно отмечались случаи поджога антенн и телефонных мачт, распространяющих сигнал мобильной связи пятого поколения.

Основной конспирологической теорией в отношении 5G считается необоснованное утверждение о существующей связи этой новой технологии с распространением коронавируса.