"Ромир" узнал, кому доверяют россияне

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мужчины в России выражают больше доверия журналистам Владимиру Соловьеву и Юрию Дудю, а россиянки - ведущим и артисткам Ольге Бузовой и Ксении Бородиной. Об этом свидетельствуют данные имеющегося в распоряжении ТАСС рейтинга топ-5 инфлюенсеров (от англ. influence - влиять), составленного компанией "Ромир".

В исследовании принимались во внимание публичные личности, не являющиеся политическими деятелями. "В России сохраняется специфика паритета рейтинга доверия: мужчины по-прежнему больше доверяют мужчинам, а женщины, в большей степени, - женщинам и экспертам в сфере здоровья, красоты и моды", - пояснила результаты исследования исполнительный директор "Ромир" Инна Караева.

В женский топ-5 вошли также врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский, актриса Чулпан Хаматова и экономист, писательница Ирина Хакамада. А среди персон, которым доверяют мужчины, также оказались ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, журналист Андрей Норкин и певец Филипп Киркоров.

Исследования "Ромир" проводятся на базе панели Romir Scan Panel, респондентами которой являются 40 тыс. человек. В опросе приняли участие 2 400 жителей городов с населением более 100 тыс. человек и в возрасте старше 14 лет. Респонденты отвечали на вопрос: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего". При этом варианты ответа не предлагались, опрашиваемые называли персон, исходя из их личных предпочтений.