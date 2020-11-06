В Дании 17 млн норок сожгут в печах теплоцентралей

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Подлежащие в Дании уничтожению норки будут сожжены в печах теплоцентралей. Как сообщает в четверг издание Fagbladet 3F со ссылкой на Управление ветеринарии и продуктов питания Дании, для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса планируется умертвить около 17 млн животных, а договоры об их утилизации уже заключены с 11 теплоцентралями.

В Дании есть компания, специализирующаяся на утилизации норок, но, поскольку правительство постановило умертвить всех животных, ее мощностей будет недостаточно, в результате чего было решено прибегнуть к помощи теплоцентралей.

На правительственной пресс-конференции также было объявлено о компенсации, которую получат звероводы за животных. Ее размер пока не определен. По словам министра торговли и промышленности Симона Коллерупа, все будет зависеть от результатов обсуждения вопроса парламентскими партиями.

Датское правительство приняло в среду решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании. Особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.