Инсценировавшего распятие на Лубянке в Москве оставят в полиции до утра

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мужчину, который устроил акцию, связанную с инсценировкой своего распятия на Лубянской площади в Москве, оставят в отделе полиции как минимум до утра 6 ноября. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Тельнов.

"Моего доверителя Павла Крисевича, которого подозревают в этой акции, полицейские решили оставить до утра в ОМВД "Китай-город". При этом в отношении него составили пока только протокол о доставлении и о задержании. Ему пока не вменяют никакую статью КоАП РФ. Информация о том, что ему якобы вменили ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия") не соответствует действительности", - сказал адвокат.

По словам Тельнова, в пятницу также должна рассматриваться апелляция Крисевича на решение Люблинского районного суда оштрафовать его на 10 тыс. рублей по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). "Речь идет об акции у Люблинского суда в поддержку фигурантов дела "Нового величия". Тогда суд оштрафовал Крисевича на 10 тыс. рублей, однако мой доверитель обжаловал данное решение. Завтра его апелляция должна быть рассмотрена судом вышестоящей инстанции", - отметил Тельнов.

Ранее сообщалось, что напротив здания ФСБ на Лубянке молодой человек в окровавленной набедренной повязке и кроссовках разжег огонь и встал за ним на табуретку, привязав к рукам большой крест, имитируя распятие. Мужчину задержали.