Власти Забайкалья продлили каникулы для младших классов до 15 ноября из-за пандемии

ЧИТА, 6 ноября. /ТАСС/. Каникулы для школьников 1-5 классов Забайкалья продлятся до 15 ноября из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Ранее краевые власти продлевали каникулы для всех школ до двух недель - с 26 октября по 8 ноября. Также глава Забайкалья Александр Осипов поручил рассмотреть возможность перехода школ на дистанционное обучение.

"Для забайкальских школ устанавливается новый режим работы. Неделя с 9 по 15 ноября: для 1-5 классов объявлены каникулы, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов. Режим распространяется на ряд муниципалитетов, где эпидобстановка из-за коронавируса вызывает опасения специалистов", - говорится в сообщении.

Дистанционное обучение будет введено в 14 из 35 муниципальных образований Забайкалья. В частности, соответствующее постановление губернатора касается всех школ в Чите, Читинском районе и Агинском Бурятском округе.

Всего в Забайкалье зарегистрировано 12 967 случаев инфицирования, с конца октября ежедневно регистрируется больше 200 новых зараженных. Выписан 8 821 человек, умерли 170 пациентов. В регионе развернуто 14 моностационаров и одна профильная поликлиника для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Действуют режим самоизоляции для людей старше 65 лет и обязательный масочный режим для всех жителей. Кроме того, всем предприятиям рекомендовано по возможности перевести не менее 60% сотрудников на удаленный режим работы. Также власти края ввели ограничения для кафе и ресторанов: им разрешено работать только с 09:00 до 23:00.