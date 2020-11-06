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Авиасообщение внутри Камчатского края нарушено из-за непогоды

Рейсы в другие регионы намерены выпустить по запланированному графику

ТАСС, 6 ноября. Международный аэропорт Петропавловска-Камчатского в пятницу задержал вылеты по всем внутрирегиональным направлениям в связи с неблагоприятными погодными условиями на полуострове. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

"Везде задержка по метеоусловиям", - сообщил собеседник агентства.

По информации аэропорта, с утра примерно на три часа остаются задержанными все семь рейсов в населенные пункты края Палана, Усть-Камчатск, Никольское, Тиличики. Самолеты в Москву, Хабаровск, Владивосток и Новосибирск планируется выпустить по запланированному графику. Задержек по прилетам пока не объявляли.

Информация о количестве ожидающих в аэропорту пассажиров пока не сообщается.

В настоящее время на Камчатке местами идет сильный снег, местами - дождь. Плохая видимость. Дует слабый ветер. Температура воздуха на полуострове - около плюс 3 градусов.

Теги
РоссияКамчатский край
Пандемия COVID-19
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