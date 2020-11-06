Бурятия получила 189 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с пандемией

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. Республика Бурятия получила дополнительно 189 млн рублей на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"По поручению президента России Владимира Путина регионам России выделено 10 млрд рублей на организацию медпомощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Системе здравоохранения Бурятии распределено 189 млн рублей. Средства будут направлены на транспортное обслуживание, приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы медицинских организаций, расходы на диагностику и лечение больных с COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Республика также получила более 13 млн рублей из средств дальневосточной субсидии на приобретение лабораторного оборудования для ПЦР-диагностики. "На сегодня организована работа семи ПЦР-лабораторий. При мощности лабораторий 3,3 тыс. исследований в сутки ежедневно обследуется 4,2 тыс. - 4,3 тыс. человек", - уточнили в Минздраве Бурятии.

Весной и летом этого года регион получил на оснащение медорганизаций из федерального бюджета свыше 402 млн рублей. Поддержка федерального центра позволила приобрести аппараты искусственной вентиляции легких, рентгенаппарат, бронхоскопы, функциональные кровати и организовать кислородоснабжение в стационарах.

По состоянию на утро 6 ноября в Бурятии зарегистрировано 12 975 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 232 - за последние суки. Большинство - 63% случаев инфицирования - приходится на жителей Улан-Удэ.

В стационарах проходят лечение 2 209 пациентов, занятость коечного фонда составляет 85,1%. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 223 человек.