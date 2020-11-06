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Туристы смогут вернуть до 20 тыс. рублей за путешествие на Сахалин

Для этого нужно приобрести тур по карте "Мир" до 5 декабря
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Туристы, которые планируют посетить Сахалинскую область, смогут вернуть часть потраченных на путешествие денег, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства островного региона.

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"Деньги будут возращены из суммы, потраченной на проживание в гостинице и на сам тур, но не более 20 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе правительства.

Воспользоваться возможностью возврата денег можно, если успеть приобрести тур по карте "Мир" до 5 декабря этого года на период не позднее 10 января 2021 года. Длительность путешествия значения не имеет.

"Наши острова - Сахалин и Курилы - имеют потрясающую уникальную природу, большое количество интересных красивых и исторических мест <...>. В Сахалинскую область ежегодно приезжает большое количество туристов не только российских, но и из соседних стран. Но мы очень удалены от Москвы, при этом авиабилеты даже в соседние регионы стоят дорого, не каждый может позволить", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Президент Владимир Путин потребовал форсировать в стране развитие внутреннего туризма, призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые турнаправления в стране. В мае вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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